Corona-Beauftragter sieht bayerische Teststationen auf gutem Weg

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Corona-Beauftragte Florian Herrmann sieht die Test-Panne an den grenznahen Autobahnen als erledigt an. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er heute morgen, fast alle Untersuchungsergebnisse seien inzwischen an die Reiserückkehrer weitergegeben worden. Lediglich 46 Infizierte habe man noch nicht ausfindig machen können. In den vergangenen Tagen sei mit Hochdruck daran gearbeitet worden, Fehler bei der Übermittlung auszugleichen, so Herrmann. Inzwischen seien alle Vorgänge digitalisiert, daher sei sichergestellt, dass Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden bei den Getesteten ankommen. Allerdings könne es wegen der vielen Heimkehrer weiterhin zu Fehlern kommen. An die Bevölkerung appellierte der bayerische Corona-Beauftragte, Reisewarnungen und Hygienevorschriften ernst zu nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 09:00 Uhr