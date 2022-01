Corona-Ausbruch vereitelt Hilfslieferung an Tonga

Nachrichtenarchiv - 25.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nuku'alofa: Der Ausbruch des Untersee-Vulkans vor Tonga im Pazifik hatte nach Angaben der Nasa eine Sprengkraft, die mehrere Hundert mal stärker war als die der Atombombe von Hiroshima. Durch die Gas- und Aschewolke sowie den Tsunami nach dem Ausbruch vor zehn Tagen ist unter anderem die Trinkwasserversorgung der Bewohner gefährdet. Ein australisches Militärschiff mit Hilfsgütern an Bord kann derweil nicht anlegen, weil sich über 20 Seeleute mit dem Coronavirus infiziert haben. Obwohl die Bevölkerung dringend Hilfe brauche, habe man mit Tonga abgesprochen, vorerst auf See zu bleiben, teilte Australiens Verteidigungsminister Dutton mit. Tonga hatte bisher in der gesamten Pandemie nur einen einzigen Corona-Fall und gilt als virus-frei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2022 09:00 Uhr