Corona-Ausbruch: Strenge Regeln in zwei NRW-Landkreisen in Kraft

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erstmals ist in Deutschland nach den Corona-Lockerungen das öffentliche Leben in zwei Landkreisen wieder runtergefahren worden. Nach dem Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb Tönnies sind um Mitternacht im Landkreis Gütersloh und im Nachbarkreis Warendorf strenge Auflagen in Kraft getreten. Die Gesundheitsminister der Länder beraten heute in einer Telefonkonferenz über die Lage. In mehreren Bundesländern gelten künftig Beschränkungen für Reisende aus diesen Corona-Hotspots- etwa ein Übernachtungsverbot in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Der bayerische Ministerpräsident Söder nannte den Schritt in der ARD eine notwendige Sicherheitsmaßnahme. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet warnte hingegen davor, die Menschen aus dem Kreis Gütersloh zu stigmatisieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 05:00 Uhr