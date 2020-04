Corona-Ausbruch ist laut Spahn beherrschbar geworden

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Einschätzung von Gesundheitsminister Spahn ist der Ausbruch des Coronavirus in Deutschland inzwischen beherrschbar. Spahn sagte in der Bundespressekonferenz, die Zahl der täglichen Neuinfektionen sinke weiter. Inzwischen genesen täglich mehr Menschen, als sich ansteckten. Laut Spahn sollen Krankenhäuser ab Mai schrittweise zur Normalität zurückkehren und verschobene Operationen durchführen. Gleichzeitig müssten aber weiterhin bis zu 30 Prozent der Betten für Covid19-Patienten freigehalten werden. Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, sprach von einem guten Zwischenergebnis. Momentan liege die Reproduktionszahl bei 0,7. Also nicht jede Person, die infiziert ist, steckt auch eine andere an. Laut Wieler liegt der Anteil der Verstorbenen an allen gemeldeten Fällen jetzt bei 2,9 Prozent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 13:15 Uhr