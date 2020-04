Corona-Ausbruch ist laut Spahn beherrschbar geworden

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat in der Corona-Krise eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die strikte Einschränkung des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens sei erfolgreich gewesen, der Ausbruch ist - so Spahn - wieder beherrschbar geworden. Lob gab es für das Gesundheitssystem, das zu keiner Zeit bis heute überfordert gewesen sei und im internationalen Vergleich gut abgeschnitten habe. Laut Spahn soll in den Kliniken ab Mai schrittweise wieder Normalität einkehren, um aufgeschobene Operationen nachzuholen. 25 bis 30 Prozent der Intensivbetten sollten aber für Corona-Patienten freigehalten werden. Unterstützung bekam Spahn durch die neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Demnach liegt die Reproduktionsquote momentan bei 0,7 Prozent. Das heißt, laut Statistik steckt jeder Infizierte im Schnitt weniger als eine Person an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 11:45 Uhr