Corona-Ausbruch ist laut Spahn beherrschbar geworden

Berlin: Dank der ergriffenen Maßnahmen hat Deutschland die erste Welle des Coronavirus-Ausbruchs nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Spahn gut bewältigt. Spahn sagte, die Ansteckungszahlen seien deutlich gesunken, der Ausbruch sei Stand heute wieder beherrschbarer geworden. Seit dem 12. April würden täglich mehr Menschen gesunden als sich neu infizieren. Das Gesundheitssystem sei bisher nicht überfordert gewesen und habe auch im internationalen Vergleich gut abgeschnitten. Nach Spahns Worten müssten demnächst wieder mehr normale Operationen möglich sein. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, sprach von einem guten Zwischenergebnis. Der tägliche Anstieg der Fallzahlen habe sich klar verlangsamt, auch wenn es starke regionale Unterschiede gebe. Die Reproduktionszahl liege für Deutschland aktuell bei 0,7, das heißt im Durchschnitt steckt jeder Infizierte weniger als eine Person an. Besorgniserregend sei, dass immer mehr Menschen in Gesundheitsberufen erkrankten. Auch die Zahl der Todesfälle steigt nach Wielers Worten an. Deshalb müsse man weiter dafür sorgen, besonders gefährdete Gruppen wirksam zu schützen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 10:45 Uhr