Corona-Ausbruch in Niederbayern scheint gestoppt

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof in Niederbayern sind weitere Tests negativ ausgefallen. Wie das Landratsamt Dingolfing-Landau mitteilte, sind inzwischen mehr als 2.000 Anwohner gestetet worden. Von 90 Prozent der Tests habe man bereits das Ergebnis, und es sei in allen Fällen bislang negativ. Damit werde deutlich, dass das Virus nicht auf die Bevölkerung übertragen worden sei. Auf dem Gemüsehof in Mamming waren mehr als 170 Erntehelfer positiv getestet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 20:15 Uhr