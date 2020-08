Corona-Ausbruch in Mamming weitet sich aus

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Die Zahl der Corona-Infizierten in der niederbayerischen Gemeinde steigt weiter. Von 600 Mitarbeitern einer Konservenfabrik sind nun 166 positiv auf das Virus getestet. Das Landratsamt Dingolfing-Landau teilte mit, der gesamte Betrieb sei vorrübergehend stillgelegt. Alle Beschäftigten befänden sich in Quarantäne, ebenso wie 130 Mitarbeiter an zwei weiteren Standorten des Betriebs. Landrat Bumeder sprach von einem herben Rückschlag. Es bleibe aber bei der Einschätzung, dass es sich um eine in sich geschlossene Einheit handle. Damit gebe es weiterhin nur einen Infektionsherd. Der verarbeitende Betrieb liegt in der Nähe eines Gemüsehofes, wo zuvor bereits etwa 230 Erntearbeiter positiv getestet worden sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 13:00 Uhr