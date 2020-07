Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lohe: In einem Hähnchenschlachthof in der niedersächsischen Stadt gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Nach Angaben des Landkreises Vechta sind 66 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Abstriche in Lohe genommen. Von den Infizierten wohnen die meisten in den Landkreisen Vechta und Diepholz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 03:00 Uhr