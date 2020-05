Corona-Ausbruch: Baptisten-Gemeinde trug keine Maske

Söder hält Lockerung bei den Corona-Kontaktbeschränkungen für gefährlich

München: In der Diskussion um Corona-Auflagen hat Bayerns Ministerpräsident Söder seinen Thüringer Kollegen Ramelow nochmals scharf kritisiert. Deutschland dürfe seinen Vorsprung nicht verspielen, so Söder im "ARD-Extra". International werde das Land für seine vergleichsweise niedrigen Infektions- und Todesraten bewundert. Der Linken-Politiker Ramelow hatte nochmals dafür geworben, vom Krisen- in den Regelmodus umzusteuern. Er will ab 6. Juni auf allgemeine Corona-Schutzvorschriften verzichten und stattdessen auf regionale Maßnahmen setzen. In Thüringen gebe es in der Hälfte der Landkreise seit drei Wochen keine neuen Infektionen mehr, so Ramelow zur Begründung. Ähnliche Überlegungen gibt es in Sachsen. - Die Bundesregierung empfiehlt dagegen, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln bis 5. Juli zu verlänger, allerdings sollen sich bis zu zehn Personen treffen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 00:00 Uhr