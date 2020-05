Corona-Auflagen werden ab heute weiter gelockert

In Berlin haben die Feiern zum Kriegsende begonnen

Berlin: Mit einem ökumenischen Gottesdienst hat das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren begonnen. An der Feier im Berliner Dom nahmen Vertreter des Islam und des Judentums sowie die führenden Repräsentanten der großen christlichen Kirchen in Deutschland teil, der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Bätzing. Heute Mittag legen Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier an der Neuen Wache in Berlin Kränze nieder. Ursprünglich war ein großer Staatsakt zum Gedenken an das Kriegsende geplant. Wegen der Corona-Beschränkungen musste diese Veranstaltung aber abgesagt werden. Bundesaußenminister Maas würdigte den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Er habe die Weltgeschichte maßgeblich verändert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 11:00 Uhr