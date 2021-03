Corona-Appell von Söder und Kretschmann an Ministerpräsidenten

Nachrichtenarchiv - 31.03.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Ministerpräsidenten aus Bayern und Baden-Württemberg, Söder und Kretschmann, haben sich in einem gemeinsamen Brief an die anderen Länderchefs gewandt. Darin fordern sie eine strikte Anti-Corona-Politik und die konsequente Umsetzung der Notbremse in Hotspots. Zudem plädieren sie für eine Corona-Testpflicht an den Schulen nach den Osterferien. Wörtlich heißt es in dem Brief: "Die dritte Welle rollt seit einigen Wochen unerbittlich über das Land. Die Lage ist ernst, ernster als viele glauben." Auch aus der Wissenschaft mehren sich Forderungen nach einem neuen harten Lockdown. Charité-Virologe Drosten sagte in seinem NDR-Podcast, für ihn bleibe nur noch der "Holzhammer". Auch Amtsärzte fordern einen konsequenten Lockdown. Innerhalb von drei Wochen hat sich die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 65 auf 132 verdoppelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.03.2021 14:45 Uhr