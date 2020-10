Corona-Appell: Merkel und Söder warnen vor unkontrollierter Ausbreitung

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts sprunghaft gestiegener Corona-Infektionszahlen hat Bundeskanzlerin Merkel eindringlich an die Menschen appelliert, zur Eindämmung der Pandemie beizutragen und soziale Kontakte zu beschränken. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft sagte sie, bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an ihrem Wohnort. Bayerns Ministerpräsident Söder warnte in der Bild am Sonntag, wenn man jetzt nicht gegensteuere, gerate Corona außer Kontrolle. Nach Einschätzung des SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach kann nur die Bevölkerung einen erneuten Lockdown noch abwenden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 03:00 Uhr