Corona-App wird laut Spahn noch etwas dauern

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bis zum Start einer Corona-Warn-App wird es nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Spahn noch etwas dauern. Man wolle den jetzt eingeschlagenen Weg so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie möglich gehen, sagte Spahn am Abend in den Tagesthemen im Ersten. Ursprünglich sollte die App schon Mitte April in Betrieb gehen. Datenschützer hatten den Plan kritisiert, die Daten der Nutzer zentral zu sammeln. Am Wochenende rückte die Regierung davon öffentlich ab. Nun sollen die Daten nur noch dezentral, also auf den jeweiligen Smartphones, gespeichert werden. Mit einer Corona-App könnten Infektionsketten schneller zurückverfolgt und Kontaktpersonen leichter ermittelt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 06:00 Uhr