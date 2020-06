Corona-App wird kommende Woche vorgestellt

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn will die neue Corona-App in der kommenden Woche präsentieren. Die bisherige Zeit habe man für die Entwicklung gebraucht, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Jeder, der die App herunterlädt, hilft laut Spahn dabei, das Coronavirus einzudämmen. Die App sendet und empfängt via Bluetooth anonymisierte Daten. Wird ein Nutzer positiv auf Corona getestet, werden andere Anwender darüber informiert, die sich in der Vergangenheit in der Nähe der Person aufgehalten haben. Ursprünglich sollte die Corona-Warn-App im April an den Start gehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.06.2020 01:00 Uhr