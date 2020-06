Corona-App kommt laut Spahn in den nächsten Tagen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Corona-Warn-App wird kommende Woche vorgestellt und freigeschaltet. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn in der ARD bestätigt. Als Termin ist der Dienstag im Gespräch. Die App sei zwar kein Allheilmittel, sagte Spahn im "Bericht aus Berlin". Sie sei aber ein wichtiges Instrument, um Infektionsketten zu brechen. Ein Kontakt mit einem Corona-Infizierten könne so sehr viel schneller nachvollzogen werden. Besitzer eines Smartphones können selbst entscheiden, ob sie die App installieren wollen oder nicht. Sie misst über Bluetooth, ob sich Anwender über einen Zeitraum von 15 Minuten oder länger näher als zwei Meter gekommen sind. Spahn appellierte an die Bürger, sich auch im Urlaub auf jeden Fall an das Abstandsgebot zu halten. Grundsätzlich solle sich wegen der andauernden Corona-Gefahr jeder überlegen, ob eine weite Reise mit dem Flugzeug oder der Bahn jetzt unbedingt nötig sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 22:30 Uhr