Corona-App funktioniert auch beim iPhone nicht richtig

Rummenigge plädiert für Gehaltsdeckel in Europas Ligen

München: Karl-Heinz Rummenigge plädiert für einen wirksameren Gehaltsdeckel in den europäischen Ligen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für den Fußball abzumildern. Das sogenannte Financial Fairplay solle, so der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern in der Süddeutschen Zeitung, "neu, seriöser und nachhaltiger aufgestellt werden". Nach seinen Worten muss der europäische Verband UEFA ein Regulativ schaffen, das auch den Buchstaben des Gesetzes standhalte. - Rummenigges Vorstandskollege Oliver Kahn sagte in dem SZ-Gespräch, die Corona-Krise habe gezeigt, wie verletzlich das Geschäftsmodell Fußball und wie unzureichend dieser Markt geregelt sei. "Wenn es möglich ist, diese Regeln zu unterlaufen", so der frühere Welttorhüter, "beschädigt sich das Fußballgeschäft selbst - und die Dummen sind jene, die sich an die Regeln halten."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.07.2020 03:00 Uhr