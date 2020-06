Corona-Antikörperstudie in Tirschenreuth hat begonnen

Corona-Lockdown: In Gütersloh eine weitere Woche, in Warendorf nur noch morgen

Gütersloh: Anders als in Warendorf wird der Lockdown im Kreis Gütersloh um eine Woche verlängert. Das hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet erklärt. Grundlage der Entscheidung seien die Ergebnisse der Testungen sowie deren Bewertung durch Experten. Die Befunde zeigten zwar, dass die Infektionen auf den Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück lokalisiert werden könnten, aber man wolle sicher gehen. Eindeutiger sei die Situation in Warendorf. Dort sei das Virus bisher in keinem Fall auf die Bevölkerung übergesprungen. Deshalb könnten die Einschränkungen dort morgen Nacht beendet werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.06.2020 20:15 Uhr