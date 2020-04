Corona-Ansteckungsrate sinkt auf 0,7

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Zahlen der Corona Neu-Infektionen ist laut Robert-Koch-Institut auch die Ansteckungsrate unter die angepeilte Marke gesunken. Demnach stecke ein Infizierter weniger als einen weiteren Menschen an, teilte das RKI am Abend mit. Die sogenannte Reproduktionsrate liege bei etwa 0,7. RKI-Chef Wieler hatte zuvor mehrfach betont, Ziel sei, den Wert auf eins und möglichst darunter zu drücken. Es gebe derzeit noch keine Hinweise darauf, dass die Corona-Epidemie in Deutschland eingedämmt sei, es sei aber gelungen, sie zu verlangsamen, so Wieler. Grund dafür sei vor allem das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 04:00 Uhr