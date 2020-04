Corona-Ansteckungsrate ist laut RKI wieder gestiegen

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts wieder gestiegen. Laut der am Abend veröffentlichten Statistik steckt jeder Infizierte jetzt wieder einen weiteren Menschen an. Die sogenannte Reproduktionsrate liegt damit bei 1,0. Anfang März hatte die wichtige Kennziffer noch bei drei, am 8. April bei 1,3, in den vergangenen Tagen bei 0,9 gelegen. Das RKI hat immer wieder betont, dass die Zahl unter eins liegen muss, um die Epidemie abflauen zu lassen. Insgesamt sind in Deutschland inzwischen mehr als 155.000 Infektionen registriert worden; nach RKI-Schätzungen haben rund 114.000 Menschen die Krankheit überstanden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 06:00 Uhr