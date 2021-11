Corona-Ampel in Bayern springt auf gelb

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Lage auf den Intensivstationen in Bayern verschärft sich weiter. Mittlerweile werden dort 540 Corona-Patienten behandelt. Die Krankenhausampel wird laut Gesundheitsministetrium heute voraussichtlich auf gelb gestellt. Damit greifen in Bayern ab MORGEN verschärfte Corona-Regeln: Aus der 3G-Regel wird 3G plus: das bedeutet Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete mit einem negativen PCR-Test. In Clubs und Diskotheken gilt die 2G-Regel, ein Test reicht dort nicht mehr aus. Außerdem müssen wieder FFP2-Masken getragen werden. - Sollte die Ampel auf rot springen, werden die Regeln ein weiteres Mal verschärft. Das ist dann der Fall, wenn 600 und mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen liegen. - Inzwischen steigen die Zahlen weiter an: das RKI meldet heute Morgen bundesweit 34.00 Neuinfektionen und eine 7-Tage-Inzident von 184.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2021 09:00 Uhr