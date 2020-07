Coroana-Teststationen für Autofahrer sollen morgen starten

Nachrichtenarchiv - 29.07.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Teststationen für Autofahrer an der bayerisch-österreichischen Grenze sowie für Bahnreisende an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg sollen morgen in Betrieb gehen. Covid-Stationen für Autofahrer wird es nahe den Grenzübergängen Kiefersfelden, Walserberg und Pocking geben. Ab morgen soll es auch am Flughafen Memminigen die Möglichkeit geben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. In München und Nürnberg ist das bereits möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2020 19:00 Uhr