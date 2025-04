Copernicus meldet wärmsten März in Europa

Bonn: Im März ist es in diesem Jahr in Europa im Schnitt so warm gewesen wie nie zuvor. Das hat der EU-Klimadienst Copernicus mitgeteilt. Demnach lag die Durchschnittstemperatur bei über 6 Grad Celsius - und damit rund 2,4 Grad über dem März-Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Weltweit war es Copernicus zufolge der zweitwärmste März. In den letzten 21 Monaten wurde 20 Mal die für das Klima wichtige 1,5-Grad-Schwelle überschritten, hieß es weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2025 06:00 Uhr