COP26 beginnt in Glasgow

Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: In der schottischen Stadt beginnt hat die Weltklima-Konferenz COP26 begonnen. Auf Einladung der Vereinten Nationen diskutieren Vertreter von 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie die Erwärmung der Atmosphäre verlangsamt oder begrenzt werden kann. Der britische Premierminister Johnson hofft, dass die Staats- und Regierungschefs entschiedene Maßnahmen im Gepäck haben, wenn sie zum Klimagipfel reisen. Als Gastgeber sagte er vor der Eröffnung, die UN-Klimakonferenz in Schottland sei der Moment der Wahrheit für die Welt. Allerdings schätze er die Erfolgschancen des zweiwöchigen Treffens nur auf 60 Prozent. Neben Regierungsdelegationen reisen auch viele Aktivisten und Experten von Nichtregierungsorganisationen an, es werden insgesamt rund 25.000 Menschen erwartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.10.2021 12:30 Uhr