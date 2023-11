Hannover: Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will tausende Stellen streichen, um wieder rentabel zu werden. Wieviele Arbeitsplätze genau wegfallen sollen, hat der Dax-Konzern noch nicht erklärt, er spricht aber von einem mittleren vierstelligen Bereich. Der Konzern will nach eigenen Angaben ab 2025 rund 400 Millionen Euro jährlich einsparen - vor allem in der Verwaltung sowie durch eine stärkere Bündelung in anderen Geschäftsfeldern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 13:00 Uhr