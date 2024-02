Continental will in Regensburg 350 Stellen abbauen

Regensburg: Der Automobilzulieferer Continental wird am Standort Regensburg rund 350 Stellen streichen. Das teilte ein Firmensprecher auf Anfrage des BR mit. Demnach wird bis Ende kommenden Jahres vor allem in der Verwaltung gekürzt. Weltweit will Continental mehr als 7.000 Arbeitsplätze abbauen. Davon betroffen ist auch der Standort Ingolstadt. Wie viele Stellen dort wegfallen, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 01:00 Uhr