Continental will in Regensburg 350 Stellen abbauen

Regensburg: Von den Kürzungsplänen des Automobilzulieferers Continental sind am Standort Regensburg rund 350 Stellen betroffen. Das hat ein Firmensprecher auf Anfrage des BR mitgeteilt. Demnach soll bis Ende kommenden Jahres vor allem in der Verwaltung gekürzt werden. Am Nachmittag informierte das Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Vergangenen Donnerstag hatte Continental bekannt gegeben, dass es weltweit mehr als 7.000 Stellen streichen will - mehr als drei Prozent der Gesamtbelegschaft. Auch am Standort Ingolstadt werden Arbeitsplätze abgebaut. Hier ist aber noch nicht offiziell bekannt, in welchem Umfang. In Regensburg sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Koller nun, die Zahl der betroffenen Stellen sei deutlich höher als erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 19:45 Uhr