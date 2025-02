Continental will den Standort Nürnberg schließen

Der Automobilzulieferer hat die Streichung von weiteren 3.000 Stellen weltweit angekündigt, vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung. In Bayern trifft es neben Nürnberg auch Ingolstadt und Regensburg. Das Unternehmen setzt dabei auf "natürliche Fluktuation" - also interne Umbesetzungen und das Ausscheiden älterer Mitarbeiter. Über Details will Continental jetzt mit den Arbeitnehmervertretern verhandeln.

