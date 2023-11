Continental will 1.000 Stellen in Deutschland streichen

Hannover: Der Autozulieferer Continental streicht offenbar tausende Arbeitsplätze. Nach Informationen des "Manager Magazins" sollen weltweit rund 5.500 Jobs wegfallen - davon rund 1.000 in Deutschland. Im Wesentlichen trifft es demnach Verwaltungsbereiche. Produktion und Entwicklung seien offenbar zunächst ausgenommen, hieß es. Morgen sollen die Beschäftigten informiert werden, das obere Management wurde wohl bereits in Kenntnis gesetzt. Mit dem Abbau will der Vorstand dem Bericht zufolge 400 Millionen Euro im Jahr sparen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 20:00 Uhr