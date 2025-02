Continental streicht weitere dreitausend Stellen

Der deutsche Automobilzulieferer Continental will angesichts der Krise in der Autoindustrie bis Ende 2026 weltweit noch einmal 3.000 Jobs in Forschung und Entwicklung abbauen. Fast die Hälfte davon in Deutschland. Betroffen sind laut Unternehmen vor allem Hessen und Bayern, der Standort Nürnberg soll ganz schließen. Der Abbau soll möglichst sozialverträglich ablaufen - über Details will Continental jetzt mit den Arbeitnehmervertretern verhandeln.

