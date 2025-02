Continental kündigt weitere Stellenstreichung an

Der Zulieferer will angesichts der Krise in der Autoindustrie bis Ende 2026 weltweit noch einmal 3.000 Jobs abbauen - fast die Hälfte davon in Deutschland. Der Standort Nürnberg soll ganz schließen. Der Großteil der betroffenen Jobs in den Bereichen Forschung und Entwicklung soll laut Continental sozialverträglich abgebaut werden.

