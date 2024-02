Continental bestätigt Stellenstreichungen am Standort Regensburg

Regensburg: Nach der Ankündigung des Automobilzulieferers Continental über weitere weltweit geplante Stellenstreichungen ist nun klar, dass auch am Standort in der Oberpfalz Arbeitsplätze wegfallen sollen. Wie ein Firmensprecher dem BR bestätigte, gibt es aber noch keine genauen Zahlen. Zunächst sollen die Mitarbeiter an der Niederlassung informiert werden. Bereits im vergangenen November hatte Continental das Aus für 5.400 Jobs auf der ganzen Welt bekanntgegeben. Jetzt sollen weitere 1.750 Stellen abgebaut werden. Betroffen sollen laut dem Unternehmen neben Angestellten der Verwaltung auch Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung sein. In Regensburg arbeitet ein Großteil der Firmenverwaltung, insgesamt sind dort rund 4.500 Menschen tätig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 10:00 Uhr