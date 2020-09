Conti-Aufsichtsrat stimmt Arbeitsplatzabbau zu

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Trotz Protestaktionen der Beschäftigten hat der Aufsichtsrat des Autozulieferers Continental den angekündigten Umbauplan samt Werksschließungen verabschiedet. Wie Continental mitteilte, wurde die Schließung des Reifenwerks in Aachen bis Ende 2021 und des Standorts für Automobilelektronik in Karben bei Frankfurt bis Ende 2024 beschlossen. Auch in Regensburg gebe es, wörtlich, "Strukturanpassungen". Insgesamt seien von dem Umbau rund 30.000 Arbeitsplätze weltweit betroffen, davon 13.000 in Deutschland. Conti-Chef Degenhart erklärte, das bedeute nicht automatisch 30.000 Kündigungen. Entlassungen seien nur das allerletzte Mittel, zunächst sollten neue Beschäftigungsperspektiven für die betroffenen Mitarbeiter gesucht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 21:00 Uhr