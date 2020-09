Conti-Aufsichtsrat berät über Schließungspläne

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Continental will mehrere Standorte in Deutschland schließen - heute berät der Aufsichtsrat des Autozulieferers über die Pläne. Unter dem Druck des Strukturwandels in der Autoindustrie und der Corona-Absatzkrise will der Konzern weltweit, wie es heißt, bei 30 000 Stellen Veränderungen vornehmen - bei 13 000 in Deutschland. In Bayern könnte der Jobabbau die Standorte Regensburg, Nürnberg und Ingolstadt treffen. In Hessen steht das Werk in Karben mit 1100 Beschäftigten auf der Streichliste. Vor der Aufsichtsratssitzung demonstrierten etwa 2000 Continental-Mitarbeiter gegen die Sparpläne des Konzerns. Gewerkschaften und Betriebsrat übergaben dem Vorstand knapp 69.000 Unterschriften - sie fordern Alternativen zu Stellenstreichungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.09.2020 09:15 Uhr