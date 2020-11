Conte kündigt verschärfte Corona-Regeln für Italien an

Merkel wertet Corona-Pandemie als Jahrhundertereignis

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel sieht in der Corona-Pandemie eine Art Naturkatastrophe. Man müsse sich immer wieder vor Augen führen, dass es sich um ein Jahrhundertereignis handele. Merkel warb deshalb um Verständnis für den seit heute geltenden Teil-Lockdown. Die Lage sei schwieriger als im Frühjahr, weil man jetzt in die Wintermonate gehe. Da sei das Virus noch aggressiver, so die Kanzlerin. Sie sieht deshalb auch nach dem angestrebten Lockdown-Ende am 30. November keine Chance für Großveranstaltungen oder Parties. Nach der Sitzung des Corona-Kabinetts erläuterte Merkel, die jetzigen Entscheidungen seien auch eine Folge dessen, was man im Frühjahr gelernt habe. So habe man damals nicht absehen können, dass die Schließung der Autohäuser praktisch zum Zusammenbruch der ganzen Branche führte, weil der Autokauf im Internet noch nicht sehr verbreitet sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 16:00 Uhr