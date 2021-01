Conte gewinnt Vertrauensfrage auch im Senat

Verdi fordert Verlängerung der Künstlerhilfe bis zum Ende des Lockdowns

München: Die in der Gewerkschaft Verdi organisierten soloselbstständigen Künstler in Bayern fordern, die zugesagten Finanz-Hilfen an die Verlängerung des Lockdowns anzupassen. Weil sie laut Verdi-Landesbezirksleiter Klemens auf einen entsprechenden Brief an die Landesregierung von Anfang Januar bisher keine Antwort erhalten haben, bitten sie nun die Landtagsfraktionen um Unterstützung. Den zuständigen Ministern warf Klemens vor, sich bis dato wegzuducken. Die Finanzhilfe von bis zu 1.180 Euro monatlich kann rückwirkend für den Zeitraum von Oktober bis Dezember beantragt werden. Das sei ausdrücklich zu begrüßen, sagte Klemens. Es müsse nun aber Planungssicherheit für Soloselbstständige für die gesamte Zeit des Lockdowns geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 20:00 Uhr