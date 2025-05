Containerschiff mit gefährlicher Ladung sinkt vor Indien

Bangalore: Vor der Küste des süd-indischen Bundesstaats Kerala ist ein Containerschiff mit zum Teil gefährlicher Ladung gesunken. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums fuhr das Schiff unter der Flagge des westafrikanischen Landes Liberia und hatte 640 Container an Bord. Offenbar war der Frachter gestern in Schwierigkeiten geraten und hatte einen Notruf abgesetzt. Alle 24 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. In einigen der Container befindet sich Kalziumkarbid, das in der Chemiindustrie verwendet wird. Außerdem hatte das Schiff etwa 370 Tonnen Treibstoff und Öl an Bord.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 19:00 Uhr