Condor verhandelt mit Bund über neue Unternehmensstruktur

Frankfurt am Main: Die angeschlagene Fluggesellschaft Condor wird möglicherweise bald von einem staatlich bestimmten Treuhänder geführt. Eine Condor-Sprecherin bezeichnete das als, so wörtlich, "gar nicht so unwahrscheinliches Szenario". Das Unternehmen sei auf die geplatzte Fusion mit der polnischen LOT nicht ganz unvorbereitet gewesen und in Gesprächen mit der Bundesregierung. Es gebe zwar noch kein Ergebnis; eine teilweise Verstaatlichung hält Condor aber für unwahrscheinlich. Condor war in den Sog der Insolvenz des britischen Touristikunternehmens Thomas Cook geraten und hatte einen 380-Millionen-Überbrückungskredit erhalten. Die bereits fest vereinbarte Übernahme von Condor durch die LOT hatte die polnische Airline gestern ohne Angabe von Gründen abgesagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 13:00 Uhr