Computerproblem führt zu Stillstand in Japans Toyota-Fabriken

Tokio: Beim Autoriesen Toyota in Japan sind wegen eines Computerproblems alle Bänder zum Stillstand gekommen. Nach Unternehmensangaben gab es einen Fehler im Bestellsystem - mit der Folge, dass in allen 14 Fabriken in Japan die nötigen Bauteile nicht mehr geordert werden konnten. Ein Ende der Störung war zunächst nicht absehbar. Toyota ist ein Pionier der sogenannten Just-in-time-Lagerhaltung. Das bedeutet, dass Teile erst dann geliefert werden, wenn sie auch gebraucht werden. Dieser Ansatz hält die Lagerkosten niedrig - hat aber auch zur Folge, dass Lieferengpässe sehr schnell die Produktion gefährden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 13:45 Uhr