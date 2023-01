Computerpanne sorgt für zahlreiche Flugausfälle in den USA

Kurzmeldung ein/ausklappen Kreml wechselt erneut Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine aus

Moskau: Der Kreml wechselt erneut den Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine aus. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, wurde General Gerassimow zum neuen Befehlshaber ernannt. Er ersetzt den bisherigen Kommandeur Surowikin, der den Posten erst im Oktober nach einer Reihe von Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine übernommen hatte. Surowikin galt in der Wahl seiner Mittel als besonders skrupellos. Auf ihn geht die Taktik zurück, vorwiegend die kritische Infrastruktur in der Ukraine anzugreifen. Kritische Beobachter in Russland sehen in Surowikins Entlassung ein Indiz dafür, dass es für die russischen Angreifer in der Ukraine nicht nach Plan läuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2023 23:00 Uhr