Commerzbankbank will 3900 Stellen streichen

Commerzbank will Jobs streichen: Das Bankhaus plant einen größeren Stellenabbau in Deutschland: Rund 3.300 Arbeitsplätze sollen hier wegfallen. Dies ist Teil einer Strategie, mit der die Commerzbank ihre Eigenständigkeit bewahren will - denn der italienische Konkurrent Unicredit arbeitet gerade an einer Übernahme.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2025 07:45 Uhr