Commerzbank streicht 10.000 Jobs weltweit - Ausmaß für Bayern noch nicht absehbar

Frankfurt am Main: Die Commerzbank will bis zum Jahr 2024 weltweit 10-tausend Arbeitsplätze abbauen. In Deutschland ist davon jeder dritte Arbeitsplatz betroffen, wie die zweitgrößte deutsche Privatbank am Nachmittag bestätigte. Der Aufsichtsrat soll die Pläne des Vorstands am kommenden Mittwoch absegnen. Vorgesehen ist auch, rund jede zweite der 790 Filialien hierzulande zu schließen. Wieviele Stellen in Bayern wegfallen, ist noch nicht klar. Das Geschäft solle mehr digitalisiert werden, außerdem sollten die Kosten in allen Bereichen sinken. Die Pläne sind unter Federführung des neuen Commerzbank-Chefs Knof entstanden, der die Position vor wenigen Wochen übernommen hat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.01.2021 18:15 Uhr