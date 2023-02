Kurzmeldung ein/ausklappen Commerzbank kehrt in den Dax zurück

Frankfurt: Die Commerzbank kehrt nach knapp viereinhalb Jahren in den deutschen Aktienindex DAX zurück. Das teilte die Deutsche Börse am Abend mit. Die zweitgrößte deutsche Bank ersetzt ab 27. Februar den deutsch-amerikanischen Industriegasekonzern Linde, der nur noch an der New Yorker Wall Street gehandelt werden möchte. Die Commerzbank musste ihren Platz im Dax 2018 wegen stark gefallener Kurse räumen - zugunsten des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Dieser löste wenig später mit Scheingeschäften in Milliardenhöhe einen der größten Skandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte aus. Inzwischen hat sich die Commerzbank wirtschaftlich erholt. Der Wiedereinzug in den Dax zeige, dass man mit der Neuausrichtung der Bank auf dem richtigen Weg sei, teilte das Geldhaus mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 09:00 Uhr