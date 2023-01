Colin Farrell gewinnt Golden Glob als bester Komödien-Darsteller

Nachrichtenarchiv - 11.01.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beverly Hills: Bei den Golden Globes sind Michelle Yeoh und Colin Farrell als beste Darsteller in einer Komödie ausgezeichnet worden. Farrell gewann den Preis für seine Rolle in der Tragikkomödie "The Banshees of Inisherin"; Yeoh überzeugte die Jury als Besitzerin eines Waschsalons in "Everything Everywhere All at Once". Ihr Filmpartner Ke Huy Quan hatte bereits den Golden Globe als bester Nebendarsteller erhalten. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Angela Bassett für ihre Rolle in "Black Panther: Wakanda Forever".

