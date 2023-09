Coco Gauff gewinnt die US-Open

New York: Im Tennis hat Coco Gauff aus den USA zum ersten Mal die US-Open gewonnen. Die 19-jährige Amerikanerin besiegte im Finale die Belarussin Aryna Sabalenka in drei Sätzen. Sie ist damit die erste amerikanische Spielerin seit Serena Williams 1999, die das Turnier in so jungem Alter gewinnen konnte. Im Finale der Herren trifft Novak Djokovic aus Serbien heute auf den Russen Daniil Medwedew.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 06:00 Uhr