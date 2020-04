Coburger Samba-Festival fällt aus

Nachrichtenarchiv - 09.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Coburg: Das Samba-Festival in der oberfränkischen Stadt ist wegen der Corona-Epidemie abgesagt worden. Die Organisatoren erklärten, eine Veranstaltung mit mehr als 200.000 Besuchern sei derzeit unvorstellbar. Das Festival sollte am zweiten Juli-Wochenende in Coburg stattfinden. Nun wurden die Planungen ins nächste Jahr verschoben. In dem Schreiben der Veranstalter heißt es weiter, viele Künstler, die für dieses Jahr eingeladen waren, hätten für 2021 bereits zugesagt, bereits gekaufte Tickets sollen bis dahin gültig bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 19:00 Uhr