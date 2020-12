Coburg sagt Silvester-Gottesdienst mit Bedford-Strohm ab

Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig bei -1 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Südosten und Osten noch länger sonnig, sonst zunehmend bewölkt und im westlichen Franken vereinzelt Schneeregen oder Schnee. Höchstwerte -1 bis +5 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt, gebietsweise etwas Schnee, in tiefen Lagen Schneeregen. Tiefstwerte +2 bis -8 Grad. An Neujahr und am Samstag überwiegend bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen. Am Sonntag trüb und zeitweise Schnee. Höchstwerte -1 bis +4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.12.2020 15:15 Uhr