"Cobra 11"-Schauspieler Christian Oliver stirbt bei Flugzeugabsturz

Kingstown: Der aus der Fernsehserie "Alarm für Cobra 11" bekannte Schauspieler Christian Oliver ist tot. Der 51-Jährige kam gestern bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben, wie die Polizei von St. Vincent mitteilte. Den Angaben zufolge starben auch die zehn und zwölf Jahre alten Töchter des deutschen Schauspielers sowie der Pilot der einmotorigen Privatmaschine. Oliver war auch in mehreren Hollywood-Produktionen zu sehen, etwa neben George Clooney in "The Good German".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 23:00 Uhr