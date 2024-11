CO2-Emissionen steigen global weiter an

Baku: Noch nie hat der Mensch so viel Öl, Gas und Kohle verbrannt wie in diesem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam, das seinen Bericht auf der Weltklimakonferenz in Baku vorgestellt hat. Laut dem Global Carbon Project erreicht der Ausstoß von Kohlendioxid 2024 einen neuen Höhepunkt und dürfte zum Jahresende 0,8 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2024 02:00 Uhr