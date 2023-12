CO2-Emissionen erreichen 2023 wohl einen Rekordwert

Dubai: Der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid wird in diesem Jahr offenbar einen Rekordwert erreichen. Wissenschaftler des Global Carbon Projects kommen in einer neuen Studie zu dem Schluss, dass 2023 voraussichtlich fast 37 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden - gut ein Prozent mehr als letztes Jahr. Vor allem in Indien und in China haben die CO2-Emissionen deutlich zugenommen - in Europa sind sie gesunken. Laut den Wissenschaftlern liegt das daran, dass weniger Öl, Kohle und Gas verbrannt - und die Erneuerbaren Energien ausgebaut wurden. Die Studienmacher schlagen Alarm, dass der Ausstoß des Treibhausgases dringend reduziert werden müsse, sonst werde das 1,5-Grad-Ziel schon 2030 überschritten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 10:45 Uhr